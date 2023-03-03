Лукашенко пішов по стопах Токаєва, – Подоляк про візит у Китай

Триденний візит Алєксандра Лукашенка до Китаю добігає кінця. Експерти висунили декілька версій цієї поїздки. Зокрема, мовилося про питання обходу санкцій, поставок зброї, ситуації на кордоні і навіть бажання самопроголошеного президента Білорусі змінити Путіна на Сі Цзіньпіна. Але є ще одна версія –Лукашенко пішов по стопах президента Казахстану Токаєва.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Лукашенко – дуже хитра людина, яка чітко розуміє акценти, що вже стоять у цій війні.

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Лукашенко розуміє акценти у цій війні

Попри всі озвучені версії візиту Алєксандра Лукашенка до Китаю, є ще про те, що він хоче випросити в Сі Цзіньпіна щось для Путіна. Утім, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відкинув її.

"Немає сенсу добувати щось для Пуіна: ні тактичного, ні навіть стратегічного. І Лукашенко у цьому плані дуже хитра людина. Тобто він чітко розуміє акценти, які вже стоять у цій війні. Безумовно, з пропагандистської точки зору він робить певні заяви", – відзначив у ефірі Подоляк.

За його словами, мовиться про багаточисленні заяви Лукашенка щодо необхідності сісти за стіл перемовин, бо "більше такого вікна не буде, нас буквально вже завтра знищать".

"Він пропагандистськи говорить одне, а робить інше", – підкреслив радник голови Офісу Президента.

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Лукашенко пішов по стопах Токаєва

На фоні усіх подій, Михайло Подоляк висловив свою думку щодо дій Алєксандра Лукашенка. Мовляв, він пішов по стопах президента Казахстану Токаєва.

Він хоче мати рівні відносини не тільки з Росією, маю на увазі рівні – з іронією говорю. Він хоче мати певні відносини з Китаєм для того, щоб гарантувати собі деякі недоторканні можливості,

– припустив в ефірі Подоляк.

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