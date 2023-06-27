Бажаємо прискоритися: Лукашенко назвав себе і Путіна поколінням "політиків, що відходять"

Олександр Лукашенко вирішив позмагатися з Володимиром Путіним у номінації "найбезглуздіший виступ". Промова не клеїлася. Самопроголошений президент Білорусі намагався зібрати думки до купи, але логіка та адекватність вперто відмовлялися скласти компанію "політику".

Зокрема, Лукашенко побідкався, що їх з Путіним намагаються посварити. Особливо на тлі того, що саме самопроголошений президент Білорусі начебто домовився з Євгенієм Пригожиним, аби той перевзувся у повітрі й зупинив заколот.

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Лукашенко заявив, що нічого героїчного у цій ситуації (як і за все життя, зрештою) ні він, ні Путін, ні Пригожин не зробив. Самопроголошений президент Білорусі додав, що вони просто робили свою роботу та начебто не мають жодних амбіцій.

Зрештою, Лукашенко видав, що вони з Путіним – "політики, які відходять".

Ми, я не раз це казав, я і Путін – покоління політиків, що відходять. Ні в нього, ні в мене вже немає таких амбіцій,

– збрехав Лукашенко.

Що ж, чим швидше такі політики відійдуть (бажано – у Гаагу), тим менше біди буде на світі.