Самопроголошений президент Білорусі у минулому відвідував психіатра. Білоруському диктатору ставили діагноз – мазоїчна психопатія.

Про це 24 Каналу розказала оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова, зауваживши, що такий діагноз складно корегувати.

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"Він такий "узурпатор з довідкою". Певні маніакальності, власне значення, конспірологічні теорії змови навкруги. Тотальна підозрюваність, відсутність емпатії", – розповіла оперна артистка.

Максакова зауважила, що лікар-психіатр Дмитро Щегельський ціною власної міграції оприлюднив історію хвороби самопроголошеного президента Білорусі. Лікар був знайомив та спілкувався з деякими психіатрами, до яких звертався білоруський диктатор.

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Санітари для Лукашенка

Алєксандр Лукашенко після того, як закінчив історичний факультет, вимагав призначити його директором колгоспу. Тоді його відправили на медичне обстеження.

"Можна сказати "викликали санітарів", – наголосила ексдепутатка держдуми Росії.

За словами відеоблогерки, лікар наголошує, що згідно з білоруським та законодавством інших країн, Лукашенко продовжує бути осудним.

Він має понести відповідальність за всі свої злочини. Його медична карта ще тих років не може бути основою для пом'якшення тих чи інших статей щодо нього. Він абсолютно осудний, знає, що робить, робить це зло навмисно,

– наголосила оперна артистка.

Ласий до жінок

Лукашенко одружений та має одну офіційну дружину – Галину. Вони мають двоє дітей. Після колгоспу білоруський диктатор поїхав у Мінськ, а дружину залишив придивлятися за великою рогатою худобою.

"Мені здається, вона у порівнянні з вусатим чудовиськом, з радістю займалася великою рогатою худобою. Схоже, у тих тварин було більше емпатії", – додала відеоблогерка.

Поїхавши звідти, попри шлюб, Лукашенко ніколи собі не відмовляв у коханках. І всі про це знали.

Розповідали про Лукашенка, ніби він настільки хтивий і ласий на жінок, які гуляли по Мінську, що більшість могли так опинитися у вкрай неприємній для себе ситуації,

– наголосила Марія Максакова.

Щойно Лукашенко переміг на виборах 1994 році, то його адміністрація займалася цим пошуком. Жінки, до яких він залицявся, ставали все молодше й молодше.

"Ця схильність його всім добре відома. Напевно, це теж одна з його патологій – нерозбірливість у зв'язках", – сказала ексдепутатка держдуми Росії.

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