Лукашенко зробив неочікувану пропозицію Латушку: що відповів опозиціонер

У Білорусі в 2025 році відбудуться так звані вибори президента. Чинний самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що "якщо опозиціонери хочуть перевернути країну та брати участь у президентських виборах, їм потрібно прийти та боротись".

Згадав Білоруський диктатор і заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівника Народного антикризового управління Павла Латушка, який розповів 24 Каналу, що він готовий взяти участь у виборах, якщо Лукашенко виконує певні умови. Самопроголошений президент намагається довести, що опозиціонери ні на що не здатні, однак сам він є брехуном та боягузом.

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Відповідь російського опозиціонера

Заступник керівника розповів, що він готовий взяти участь в президентських виборах у 2025 році в Білорусі, розповісти білорусам, хто такий насправді Лукашенко і що таке демократія та демократичні сили.

Однак Латушко зазначив, що він має певні вимоги, які має виконати самопроголошений президент: звільнення всіх політичних в'язнів, минулих кандидатів на посаду президента Білорусі. Мовиться про Бабарика Віктора та Тихановського Сергія. Крім цього, Лукашенко повинен зупинити всі кримінальні справи, які він здійснив щодо активістів демократичного руху з 2020 року, відмінити винесені вироки та санкції.

Він повинен забезпечити міжнародний та національний огляд за виборами на кожній виборчій ділянці.

Я зможу перемогти тебе, Лукашенко, навіть перебуваючи за кордоном, якщо я буду зареєстрований в якості кандидата в президента Білорусі. Я тебе переможу, Лукашенко, бо ти боягуз та брехун. Я тебе переможу не тому, що я Павло Латушко, а тому, що переможе білоруський народ,

– наголосив заступник керівника.

Він додав, що білоруси не змінили своїх думок з 2020 року та продовжують ненавидіти Лукашенка. Однак самопроголошеному президенту не вистачить сміливості виконати його умови, адже він завжди здійснював масові репресії та вбивав потенційних кандидатів на посаду президента Білорусі.

Лукашенко намагається маргіналізувати опозиціонерів, показати, що ми ні на що не здатні. Однак ми здатні та готові, а Лукашенко нехай виконай ці умови,

– додав Латушко.