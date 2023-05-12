Лукашенко майже не з'являвся на публіці у травні, – ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом майже не з'являється в інфопросторі. Багато хто зауважив, що на параді у Москві 9 травня білоруський диктатор мав геть нездоровий вигляд.

Це був останній його вихід на публіку. Білоруські ЗМІ зазначають, що Лукашенко "не світиться" вже три дні поспіль.

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У графіку диктатора помітили зміни

Після участі у святкових заходах, присвячених "Дню перемоги", Лукашенко зник з публічного поля, тобто – 10, 11 та 12 травня (середа, четвер та п'ятниця). На офіційному сайті та інших інформаційних ресурсах, пов'язаних із політиком, жодної інформації про заходи за його участю немає.

Білоруське видання проаналізувало графік самопроголошеного президента та порівняло, чим він займався в аналогічні дні минулого місяця. І виявилось, що напочатку травня президент відвідав лише один публічний захід. Вже тоді у нього були проблеми з голосом.

Загалом же за цей місяць, якщо залишити за дужками заходи 9 травня, політик, судячи з його сайту, провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону. Усі інші події на його сайті – це безліч привітань і підписань документів,

– йдеться у повідомленні.

У попередні місяці графік Лукашенка був стабільним. Ще у березні 2021 року експерти, які вивчали графік політика заявляли, що середа – "найвільніший день робочого тижня", четвер – "час зустрічей", а п'ятниця – "день робочих поїздок та зустрічей з колективами".

Цікаво, що відсутність Лукашенка посилюється практично повною мовчанкою з боку пресслужби політика. При цьому очевидно, що оточенню Лукашенка відомо про стан його здоров'я. У цій ситуації пресслужбі було б вигідно показати Лукашенка хоч якось, але вона цього не робить, що тільки зміцнює припущення про серйозні проблеми із самопочуттям.

"Таким чином, можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і яким є стан його здоров'я – невідомо, оскільки пресслужба питання ніяк не коментує", – підсумувало видання.

Що варто знати про поведінку Лукашенка 9 травня