Новий друг Путіна: Латушко пояснив, як Лукашенко реагує на Кім Чен Ина

Президент Росії зустрівся із лідером КНДР. Та Алєксандр Лукашенко заревнував. У білоруського диктатора були суперечливі емоції.

Про це 24 Каналу заявив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що це було помітно.

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"Кохана дружина" стала другою за значенням або не зовсім "коханою". "Коханою" став Кім Чен Ин", – сказав Латушко.

Саме тому Лукашенко й почав загравати. Так самопроголошений президент Білорусі заявив, що можна подумати "і про співпрацю на трьох – із Північною Кореєю, Росією". Мовляв, допомога Білорусі буцімто теж треба і білоруський диктатор нібито радий, що Владімір Путін зустрівся з Кім Чен Ином.

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Вибір у диктаторів для поїздок невеликий

Путін приїздив у Мінськ, а лідер КНДР приїхав на Далекий Схід. Можливо, ще буде зустріч із президентом Ірану. Також Лукашенко зустрічався із президентом Екваторіальної Гвінеї, якого, за словами Латушка, звинувачують у людоїдстві. Також самопроголошений президент Білорусі може з'їздити у Зімбабве.

Це їх коло "товаришування". Коло за інтересами, по бізнесу, по виживанню. Там мотивація лише одна: вони розуміють, що, якщо один одного не підтримуватимуть, їхні дні порахують,

– наголосив керівник Народного антикризового управління.

Жах у тому, переконаний Павло Латушко, що так учасники цього кола вибудовують це у геополітичну філософію. Мовляв, ніби розділення світу на різні цивілізації.

"І зараз з'являється цивілізація, яка буде стояти на таких місцях як Пхеньян, Москва, Мінськ. Не знаю, чи буде там Пекін. Тегеран – зрозуміло. І цивілізація – це демократичний світ, де головне – це людина, розвиток тощо", – сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Таке майбутнє бачить для себе білоруський диктатор. Однак, це все – ментальність самопроголошеного президента Білорусі, виховання та проблеми з дитинства.

Лукашенко, Путін та лідер КНДР