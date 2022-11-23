Лукашенко вже бідкається про майбутнє Білорусі, якщо "Росія розвалиться"

Програш Росії настільки очевидний, що навіть маріонетка Кремля Алєксандр Лукашенко вже забідкався. Під час саміту ОДКБ він раптом заговорив про "Росія розвалиться".

Лукашенко під час так званого саміту ОДКБ, який відбувається у Єревані, вирішив погратися у великого стратега. Цього разу він не приніс з собою карту, щоб показати "откуда готовилось нападение", однак підготував "промову". Заяву путуніського посіпаки поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Про путінське око Лукашенко заявив, що доля ОДКБ залежить від результату війни Росії з Україною. Однак тим часом заговорив про "розвал Росії". Вочевидь, вже навіть маріонетки Кремля не вірять у щось добре для Росії.

Я відчуваю, що ми прийшли до консенсусу, що якщо, не дай Боже, Росія розвалиться, то наше місце буде під цими уламками,

– заявив Лукашенко.

Він також спробував погратися в успішний успіх й заявив, що Росії та Білорусі начебто не так вже й потрібна історія з ОДКБ. Тим часом інші країни нібито не виживуть без цього. Варто зауважити, що актор з Лукашенка – дуже поганий, тому прозвучало максимально непереконливо.

Що таке ОДКБ

ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку. Туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Цю військово-політичну міжнародну організацію створили, щоб утримати колишні республіки від повноцінного виходу з СРСР.

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