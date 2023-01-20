Лукашенко перед Лавровим подав сигнал Україні і Заходу: що означають його слова

Білоруський узурпатор Алєксандр Лукашенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим заявив, що "Україна його приємно дивує тим, що не йде на повідку у Заходу". Це може бути сигналом для України та її західних партнерів.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив американський політолог Раміс Юнус. На його думку, Лукашенко намагається показати, що він не підтримує вступ білоруської армії у війну.

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"Це сигнал для України та для Заходу, що, мовляв, я пручаюсь як можу, чиню опір. Дуже сильно на мене не наїжджайте, я зроблю все, що зможу", – пояснив політолог.

Між ЄС та Кремлем

За словами Юнуса, до початку повномасштабної вiйни білоруський узурпатор вмів грати на противагах між ЄС та Кремлем.

Завжди, коли з Москвою щось було не так, він продавав себе Європі. Коли з Європою щось не те – він швидко рухався до Москви,

– повідомив політолог.

Юнус вважає, що Європа в цій 20-річній парадигмі, яку вони створили з Кремлем, ніби закривала очі на дії Лукашенка. Щобільше, два роки тому це допомогло йому зберегти владу: Владімір Путін прийшов, підтримав його, а Європа закрила на це очі.

"Він хоче продовжити цей процес. Мабуть, не до кінця розуміє, як ситуація змінилася після 24 лютого. Однозначно, він буде сидіти на лаві підсудних. Якщо, звичайно, досидить чи доживе до цього часу", – припустив американський політолог.

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Білорусь друга після Росії

На думку Раміса Юнуса, серед союзників Росії, Білорусь повинна відповідати за війну в Україні ще більше, ніж Іран. Вона на другому місці після Росії. Це пов'язано з тим, що Іран не має спільного кордону з Україно, хоча і відповідатиме за постачання окупантам дронів-камікадзе.

Але на території Ірану не відбувається те, що зараз є на території Білорусі. Тому, звичайно, злочини особисто Лукашенка і тих, хто його підтримує, значно більші,

– впевнений політолог.

Юнус вважає, що Лукашенко сподівається на те, що зможе стати вигідним для Заходу. Але Україна і її народ ніколи не пробачать йому наступ на Київ і всі ті жахіття, які відбулися.

"І за це він буде відповідати по повній програмі", – підсумував політолог.

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