Наступного разу відправимо Вірастюка: Арахамія відреагував на бійку через прапор у Туреччині

Давид Арахамія відреагував на бійку через український прапор, яка сталася у Туреччині 4 травня під час 61 Генеральної Асамблеї ПАЧЕС. Депутат Олександр Маріковський захистив прапор від представника російської делегації.

В Анкарі 4 та 5 травня відбувається 61 Генеральна Асамблея ПАЧЕС. У перший день саміту на захід приперлася російська делегація. Це при тому, що країна-терористка ще декілька місяців тому залишила асамблею.

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Водночас 4 травня російська делегація таки "засвітилася" в Анкарі. Ольга Тимофєєва – депутатка Держдуми від "Єдиної Росії" – прикріпила до вбрання георгіївську стрічку. Коли Тимофєєва, якій місце у Гаазі, а не в Анкарі, вєщала щось на свій телефон, за її спиною українська делегація розгорнула прапор України. Його росіяни бояться, як упирі часнику.

Один з представників делегації країни-терористки грубо вирвав прапор. На щастя, горе-делегата наздогнав Олександр Маріковський. Почалася бійка за честь українського прапора.

Виступ російської делегації намагалися зірвати

Також український прапор розгорнули, коли Тимофєєвій надали слово під час саміту ПАЧЕС. Українська делегація намагалася зірвати виступ представниці країни-терористки, яка скоює геноцид українців. За спинами представників злочинної російської делегації розгорнули українські прапори. До слова, один з них розписали захисники України.

Окрім того, представники української делегації скандували антиросійські гасла, нагадуючи цивілізованому світові, хто такі представники країни-терористки. Під час виступу Тимофєєвої у залі не було Ганни Пуртової – очільниці української делегації. Вочевидь вона не захотіла слухати брехливі російські заяви.

Як відреагував Давид Арахамія

Давид Арахамія подякував Маріковському. Він наголосив, що депутат мав достойну позицію під час саміту ПАЧЕС.

Дякуємо нашому колезі Олександру Маріковському, який захистив честь Українського прапора та за його достойну позицію під час саміту ПАЧЄС,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Арахамія зауважив, що наступного разу на підмогу відправлять Василя Вірастюка.