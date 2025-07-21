У Росії помер найстаріший цивільний полонений з Енергодара Олександр Марков

Найстарший за віком цивільний полонений з Енергодара Олександр Марков помер у Росії. Українець не пережив ворожих тюрем та катівень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.

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Що відомо про смерть Олександра Маркова у Росії?

Мер Енергодара повідомив, що 74-річний цивільний полонений Олександр Марков помер під час етапування до російського міста Усть-Лабінська. Цю інформацію Орлову повідомив син чоловіка.

Літнього хворого чоловіка заарештували ще 8 травня 2024 року. Майже рік, до березня 2025 року, родині нічого не було відомого про його долю. І тільки навесні дізналися, що окупаційний "суд" засудив чоловіка "за державну зраду" до 14 років колонії суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на 1 рік,

– розповів Дмитро Орлов.



Цивільний полонений з Енергодара Олександр Марков помер під час етапування у Росії / Фото з телеграм-каналу Дмитра Орлова

За даними міського голови, Олександр Марков помер 26 червня 2025 року. Подробиці смерті чоловіка та її точна причина наразі невідомі.

"Та очевидно одне: полон вбиває, калічить долі й життя, забирає здоров'я та прирікає людей на жахливі випробування!" – написав Орлов.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого енергодарця Олександра Маркова, який помер у ворожому полоні.

Він також нагадав, що станом на липень 2025 року відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні: 7 з них – жінки, 13 – це працівники Запорізької атомної електростанції.