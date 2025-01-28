Ірпінь без мера: суд ухвалив рішення щодо Маркушина
- Печерський суд відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня до 22 березня 2025 року через звинувачення у виїзді за кордон не з метою допомоги військовим.
- Захист Маркушина готує апеляцію на рішення суду та планує звернення до ЄСПЛ через порушення права на справедливий суд.
Печерський суд відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня до 22 березня. Захист готується оскаржити рішення і звернутися до ЄСПЛ через порушення прав.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на юридичну компанію "Міллер", яка захищає політика. Апеляція на рішення вже в роботі.
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Суд відсторонив Олександра Маркушина від посади
Захисники зазначили, що засідання тривало з 11:00 до 23:00 27 січня, а суддя "проігнорувала процедурні вимоги та права учасників".
Слідча суддя Світлана Гречана відсторонила нашого клієнта до 22 березня 2025 року, погрожуючи адвокатам "бідою" за їхню активну позицію у залі суду,
– написали юристи.
Захисники зазначили, що засідання тривало з 11:00 до 23:00 27 січня, а суддя "проігнорувала процедурні вимоги та права учасників".
Оскаржимо рішення Печерського суду в апеляції та не залишимо без уваги дії судді, які порушують фундаментальні права нашого клієнта,
– йдеться у дописі.
Зокрема, захисники повідомили, що готують скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя, а також звернення до Європейського суду з прав людини через порушення права на справедливий суд.
Я, звісно, чув про продажних суддів, але вже вдруге став свідком цього злочину і можу впевнено заявити – вони існують! Це вже не просто особиста атака на мене – це репресія місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів прямо на наших очах,
– написав Маркушин.
До слова, 24 січня Печерський суд Києва обрав меру Ірпеня Олександру Маркушину запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 30 мільйонів гривень.
Маркушина звинувачують у тому, що він виїжджав за кордон у серпні 2022 року не для допомоги військовим, а для того, щоб побачити сина, якого він виховує як єдиний опікун після смерті дружини. Мер Ірпеня назвав цю справу політичною розправою, яку організував його попередник, забудовник Володимир Карплюк.