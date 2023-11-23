Писав книжки про Херсонщину й виховував дітей у "Пласті": під Кліщіївкою загинув герой Меньшов

Молодший сержант Олександр Меньшов загинув під Кліщіївкою. Герой до останнього подиху захищав Україну від російських окупантів.

Про трагедію розповіла Оксана Погомій. Вона озвучила деталі про життя героя.

Зверніть увагу Новий "Янгол спорту": на фронті загинув футбольний тренер із Чернігова Всеволод Бодун

Меньшов жив у Херсоні й писав книги про рідну Херсонщину. Окрім того, він тренував дітей у "Пласті".

Він був Справжній Воїн. Не можу прийняти – був. Він є! Він буде! З нами! У своїх книжках і у наших спогадах. Герої вмирають... нажаль. Світла пам'ять,

– написала Погомій.

У героя залишилися дружина та двоє дітей.

Україна повернула тіла захисників

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним Олександра Меньшова. Вічна пам'ять герою!

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україні вдалося повернути тіла ще 94 загиблих героїв. У ЗСУ наголосили, що забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ. Далі тіла воїнів передадуть судово-медичним експертам. Вони встановлюватимуть особи загиблих.