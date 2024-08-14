Був одним із найкращих: Ігнат опублікував щемливий допис у пам'ять про пілота МіГ-29 Мигулю

Під час виконання бойового завдання 12 серпня загинув льотчик Олександр Мигуля. Він був капітаном і командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Про загибель пілота МіГ-29 стало відомо днем раніше, 13 серпня. Відомо, що Олександр Мигуля часто здійснював небезпечні вильоти, наближаючись близько до ворожих ППО.

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Мигуля виконував складні й ризиковані пуски

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат у мережі опублікував щемливий допис у пам'ять про загиблого льотчика Олександра Мигулю. Він поділився, що 4 серпня востаннє спілкувався з пілотом у переписці.

– А давайте мої "подарунки" ***** (ворогу – 24 Канал) нині опублікуємо, на честь Повітряних Сил?!

– Друже, такі кадри – рідкість, давай притримаємо до Дня авіації, кілька тижнів залишилось…

На жаль, це була моя остання переписка з Олександром Мигулею 4-го серпня…

– поділився Юрій Ігнат.

Він також опублікував кадри роботи Олександра Мигулі. На них пілот МіГ-29 застосовує французькі керовані авіабомби AASM Hammer. Ігнат пояснив, що тактика застосування американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов'язана з серйозним ризиком для льотчиків, адже для успішного бойового завдання пілотам доводиться близько підходити до ворожих ППО та винищувачів, а також застосовувати складні тактичні прийоми.

"Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці, інколи маємо гіркі втрати…", – додав Ігнат.

Як Олександр Мигуля здійснював пуски французьких авіабомб: дивіться відео

Ігнат додав, що Олександр Мигуля був одним із найкращих. Він мав звання капітана і був командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр". За час служби Олександр здійснив понад 160 бойових вильотів, а також був нагороджений орденами "За мужність" III й II ступенів.

Ексречник Повітряних сил також нагадав, що взимку Олександра Мигулю вдалося спіймати пресслужбі. Тоді він дав невеличке інтерв'ю, у якому розповів про бойову роботу.

Втомлений після бойового вильоту, молодий та цілеспрямований пілот більше розповідав не про себе, а про бойову роботу побратимів, про засоби ураження: бомби та ракети від партнерів, навчання наших пілотів на F-16 та необхідність переозброєння… Перегляньте сюжет ще раз, згадайте та подякуйте Сашку за його службу, мужність та героїзм!

– резюмував Ігнат.

Олександр Мигуля в інтерв'ю Повітряним силам: дивіться відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Мигулі. Вічна пам'ять!