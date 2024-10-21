Новим головою правління Укрзалізниці призначено Олександра Перцовського
Джерело:Укрзалізниця
Кабінет Міністрів України 21 жовтня призначив нового голову АТ "Укрзалізниця". Ним став Олександр Перцовський.
Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі. Перцовський замінить на посаді Євгена Лещенка, який подав у відставку.
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Перцовський став новим очільником Укрзалізниці
Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.
До завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні обіймав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина,
– зазначили в Укрзалізниці.
Олександр Перцовський став головною правління Укрзалізниці / Фото Укрзалізниці
За даними з відкритих джерел відомо, що Олександр Перцовський народився в місті Сіверськодонецьк у Луганській області. У 2008 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобув диплом фінансиста.
Протягом 2010 – 2016 років Перцовський працював у логістичній компанії Deutsche Post DHL Group. З жовтня 2016 року обіймав посаду першого заступника генерального директора Укрпошти.
З 2020 року Олександр Перцовський є членом правління в Укрзалізниці. До свого підвищення він відповідав за пасажирський напрям.