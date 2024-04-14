Це неодноразова "акція" росіян: у Херсонській ОВА розповіли деталі замаху на Прокудіна

Окупанти намагалися скоїти замах на очільника Херсонської ОВА. Однак, запобігла СБУ. Та це вже не перший замах на Олександра Прокудіна.

Так, в ефірі телемарафону речник Херсонської ОВА заявив, що це "не одноразова акція". Олександр Толоконніков розповів деталі про замах, передає 24 Канал.

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Уже не перший замах

Речник зазначив, що тоді їздив з головою ОВА по громадах. СБУ повідомила, що окупанти планували "акцію".

Це не одноразова "акція" від них. Ми були в Бериславі – там (росіяни – 24 Канал) двічі скидали вибухівку. І в принципі там дуже небезпечно. У тому напрямку дуже небезпечно в принципі на тому напрямку, – Бериславщина, Тягинка. І коли там їздиш, постійно пильнуєш і на FPV-дрони й на вибухівку,

– розповів Толконніков.

Зауважив, що кожну годину там по 2 – 3 вибухи. Російські загарбники скидають вибухівку на цивільних.

Що відомо про замах на життя Прокудіна