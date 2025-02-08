Дистанція ураження DeepStrike углиб території Росії вже досягла 1700 кілометрів, – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підсумував рік на посаді. Він звернув увагу на нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського. Він підбив підсумки року на своїй посаді та наголосив на ключових досягненнях армії.

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Україна готує нові далекобійні удари

Зокрема, триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога.

Військові частини, арсенали, склади боєприпасів, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, що забезпечують російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія Москви проти нашої держави,

– заявив Сирський.

За його словами, Україна вже досягла ураження цілей на відстані 1 700 кілометрів углиб території Росії. До того ж триває підготовка нових далекобійних засобів, які будуть застосовані найближчим часом.

Загалом за рік ЗСУ успішно уразили 377 об’єктів військового призначення на території росіян. Крім того, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони знищили 9 200 повітряних цілей різних типів – це у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.