Сам узяв у полон чотирьох окупантів: Сирський розповів унікальну історію про військового ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів цікаву історію про одного з українських військовослужбовців. Наш захисник зміг взяти у полон чотирьох окупантів.

Своє бойове завдання військовий, як зазначив генерал, виконав самостійно. Олександр Сирський висловив захоплення таким вчинком нашого захисника.

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Військовий самостійно взяв у полон 4 росіян

Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що у полон 4 росіян наш захисник взяв у Донецькій області кілька днів тому. Військовий служить в одній з бойових бригад Збройних Сил України. Ім'я героя генерал не розкрив.

Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою,

– сказав Сирський.

Генерал подякував військовослужбовцю та всім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.

"По всьому фронту від Харкова до Кринків наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Сирський наголосив, що українська армія, як ніколи раніше, потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах. Тому генерал зауважив, що час єднатися задля нашої перемоги.

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