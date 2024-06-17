Сам узяв у полон чотирьох окупантів: Сирський розповів унікальну історію про військового ЗСУ
Джерело:Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів цікаву історію про одного з українських військовослужбовців. Наш захисник зміг взяти у полон чотирьох окупантів.
Своє бойове завдання військовий, як зазначив генерал, виконав самостійно. Олександр Сирський висловив захоплення таким вчинком нашого захисника.
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Військовий самостійно взяв у полон 4 росіян
Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що у полон 4 росіян наш захисник взяв у Донецькій області кілька днів тому. Військовий служить в одній з бойових бригад Збройних Сил України. Ім'я героя генерал не розкрив.
Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою,
– сказав Сирський.
Генерал подякував військовослужбовцю та всім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.
"По всьому фронту від Харкова до Кринків наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.
Водночас Сирський наголосив, що українська армія, як ніколи раніше, потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах. Тому генерал зауважив, що час єднатися задля нашої перемоги.
Раніше 3-тя штурмова бригада взяла у полон групу окупантів
- У 3-й окремій штурмовій бригаді розповіли, що наприкінці травня військовим вдалося взяти в полон групу ворожих військових. Водночас яку саме кількість росіян вдалося взяти у полон у пресслужбі бригади не повідомили.
- За даними наших військових, росіяни саме йшли на штурм опорного пункту, на якому перебували військовослужбовці 3 ОШБр. Проте зрештою потрапили в український полон.
- З одним з окупантів військові оприлюднили розмову. Як з'ясувалося, 59-річний росіянин півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Чоловік сподівався, що хтось з його підрозділу приїде забрати тіла, однак цього не сталося, тому зрештою росіянин опинився у полоні у 3 ОШБр.
- Варто зазначити, що росіяни продовжують зазнавати величезних втрат на фронті. У Генштабі ЗСУ розповіли, що за минулу добу українські військові "відмінусували" 1 080 окупантів.