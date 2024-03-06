Умєров та Сирський мали розмову з міністром оборони Греції: що вони обговорювали
Джерело:Nikos Dendias
Голова Міноборони Греції Нікос Дентіас 6 березня мав розмову з українським колегою Рустемом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зазначається, що ініціатором виступила українська сторона.
Зазначимо, що цього ж дня в Україні побував грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. Разом з Володимиром Зеленським він відвідав Одесу.
Дивіться також Кому вигідний скандал з прослушкою німецьких офіцерів: усі версії та чи допоможе це Україні
Що відомо про розмову
Нікос Дентіас у соцмережі Х повідомив, що 6 березня він мав розмову з Рустемом Умєровим та Олександром Сирським щодо поточної безпекової ситуації в нашій державі.
Сьогодні у мене відбулася телефонна розмова із міністром оборони України Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським з їхньої ініціативи, який поінформував мене про ситуацію з безпекою в Україні,
– розповів Нікос Дентіас.
Водночас грецький міністр не повідомив жодних додаткових деталей розмови з українським керівництвом.
Візит прем'єра Греції
- Під час візиту Кіріакоса Міцотакіса та Володимир Зеленського до Одеси, російські окупанти завдали ракетного удару по місту. Президент України зазначив, що саме це показує, що нам потрібно захищатися. Він нагадав, що нам потрібно більше ППО.
- Кіріакос Міцотакіс також прокоментував інцидент. Він зазначив, що це був вражаючий досвід – за його словами, вони не встигли пройти в укриття. Міністр визнав, що немає людей, які поза цією війною.
- Глава України зазначив, що український народ потребує зброї і захисту "сьогодні, а не завтра". Зеленський розповів, що у розмові з грецьким урядовцем говорив про те, як можна посилити захист людей на півдні України.