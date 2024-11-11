Сирський озвучив головне завдання ЗСУ у Курській області

Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. За словами генерала, наші військові виконують дуже важливе завдання у цьому регіоні країни-агресорки.

Зокрема, вони знищують ворога на його землі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ у його телеграм-каналі.

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Що сказав Сирський про завдання ЗСУ на Курщині

Олександр Сирський підкреслив, що важливість Курського оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.

Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті,

– наголосив генерал.

Він також підкреслив, що зараз ці російські підрозділи, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська з Курської області та просунутися вглиб території, яку наші захисники тримають під контролем.

"Наше завдання на цьому напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі", – зауважив Сирський.

Сирський працював з військовими, що воюють на Курському напрямку / Фото з телеграм-каналу головнокомандувача ЗСУ

Генерал розповів, що саме тому його робота з українськими підрозділами та частинами була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та розв'язанню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором.

До слова, пресофіцерка 47 окремої механізованої бригади Анастасія Блищик розповідала, що росіяни посилили свої штурмові дії у Курській області. Там окупанти використовують БМП, БТР, танки, а також вдаються до тактики обхідних маневрів.