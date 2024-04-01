Нам потрібні люди, від волі та дій призовників залежить, чи Україна вистоїть, – Сирський

Наша держава дедалі більше потребує розширення армії та збільшення її особового складу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував наразі потреби Збройних Сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив низку важливих заяв у своєму інтерв'ю. Він підкреслив, що Росія відмовляє всім нам у праві на життя і це має розуміти кожен українець, адже саме тому поразка і загибель є тотожними.

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"Люди в нас – герої, але їхні сили – не безмежні"

Олександр Сирський розповів, що ситуація на полі бою залежить не лише від Головнокомандувача. Сучасна війна вимагає рішучості та ініціативи на місцях, саме там, де точаться бойові дії.

Успіх бойових операцій залежить від офіцера, сержанта, солдата, які перебувають в окопах та на опорних пунктах – саме вони на своїх плечах несуть це величезне бойове навантаження,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, найцінніше, що мають наші Збройні сили це люди. Він зазначив, що головним завданням керівництва є збереження їхніх життів та водночас завдавання максимальних втрат ворогові.

Головком зауважив, що реалізація цього принципу вимагає дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням військових частин і підрозділів.

"Люди в нас – герої, але їхні сили – не безмежні, вони також потребують відновлення й відпочинку", – сказав він.

Запущений процес ротації

Олександр Сирський наголосив, що на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення українських військовослужбовців.

Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла. Щоб ви розуміли – цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Це цілий комплекс питань, який містить навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення,

– пояснив Головнокомандувач.

За його словами, такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Треба потурбуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації.

Водночас зрозуміло, що лише зусиллями Збройних сил виконати всі ці завдання неможливо. Попри це, як зазначив Олександр Сирський, держава не стоїть осторонь і вже тепер створює механізми для розв’язання всіх цих питань.