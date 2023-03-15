Почаївську лавру також можуть забрати в УПЦ МП: перші деталі від Ткаченка
Нещодавно стало відомо, що монахи УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської лаври до 29 березня 2023 року. Однак у прислужників Москви можуть відібрати і Почаївську лавру.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, міністерство розпочинає процес повернення майна у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.
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Проти Володимира Мороза відкриють кримінальне провадження
Ткаченко розповів, що через дії намісника Почаївської лаври буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.
Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ (МП) на території Лаври,
– заявив міністр.
За його словами, священник, який керує в Почаївській лаврі не допустив представників заповідника до церкви.Зауважте! Судячи з заяви Ткаченка, йдеться про намісника монастиря УПЦ МП на території цієї Лаври – митрополита Почаївського Володимира Мороза.
Такі процеси будуть скрізь, де припинили дії договорів
"У Почаївській лаврі процес повернення майна державі розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об'єктами, які належать до історичної спадщини України", – зауважив Ткаченко.
Своєю чергою, директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич у коментарі "Главкому" зазначив, що на рівні керівництва держави ще не ухвалене рішення щодо долі Почаївської лаври.
Що цьому передувало
- 10 березня УПЦ отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника.
- У документі йшлося про те, що УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття-передання державного майна.
- У Мінкульті додали, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ МП в Лаврі. Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від 11 березня почнуть працювати робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.
- Згодом з'явилися цікаві дані державної аудиторської служби. Вона зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Зокрема, мовиться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.
- Міністр культури Ткаченко повідомив, що перехід монахів УПЦ МП до ПЦУ суттєво залежить від обставин. Зокрема, мовиться саме про те, чи будуть перебувати їхні представники на території Києво-Печерської Лаври.