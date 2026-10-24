Засновник UAnimals Олександр Тодорчук очолив управління комунікацій ЗСУ

Український активіст і військовослужбовець Олександр Тодорчук 24 жовтня повідомив, що очолив Головне управління комунікацій ЗСУ. Він долучився до команди Генштабу та розпочав формування оновленого складу управління.

Про нове призначення військовослужбовець повідомив на своїй сторінці у Facebook, висловивши подяку за довіру головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому.

Що відомо про призначення Тодорчука

За словами Тодорчука, очолити цей напрям є великою відповідальністю та непростим викликом. Він підкреслив, що щиро вірить у важливість якісних комунікацій під час війни.

Наразі військовослужбовець знайомиться з колективом, входить у курс справ і шукає фахівців, які готові долучитися до роботи.

Буде складно, динамічно і точно цікаво. Давайте разом застосувати свої знання та досвід там, де вони сьогодні дійсно потрібні й можуть приносити користь країні,

– закликав Тодорчук.

Що відомо про нового керівника

Олександр Тодорчук має юридичну освіту, закінчив Київський міжнародний університет.

У 2010 році він разом із Ярославою Гресь заснував комунікаційну агенцію Gres Todorchuk, а в 2016 році створив організацію UAnimals, яка розпочала діяльність із протидії експлуатації тварин у сфері розваг.

До лав Збройних сил України він мобілізувався у березні 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно угруповання військ "Південь" отримало нового командувача. Генерал-майор Михайло Сидоренко залишив посаду, а новим очільником став бригадний генерал Олег Гончарук.