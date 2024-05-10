Командир "кіборгів" у ДАП і Герой України: що відомо про нового командувача ССО Трепака

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Відповідно до указу президента 9 травня 2024 року очільником Сил спеціальних операцій став бригадний генерал Олександр Трепак з позивним "Редут". За його плечима роки служби в ЗСУ та чимало битв, зокрема – за Донецький аеропорт.

Генерал нагороджений орденами Богдана Хмельницького III, II та I ступенів, а також удостоєний звання Героя України, і водночас мало хто знає його в обличчя, адже у публічному просторі він приховує його. Що відомо про нового командувача ССО та його військову кар'єру – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Військовий у четвертому поколінні

Майбутній очільник Сил спеціальних операцій народився 15 вересня 1976 року в родині військовослужбовця. Прадід Олександра Трепака Матвій був учасником обох світових воєн, щоправда, у Другій незадовго після початку був комісований після поранення. Крім того, учасником Другої світової був і дідусь Олександра Трепака, якому на той момент було 16 років. Він був одним із тих, хто дійшов до Берліна.

Батько також обрав кар'єру військового і його ж стопами пішов і син. Тож Олександр Трепак є військовим у четвертому поколінні.

З дитинства майбутнього бригадного генерала захоплювали книжки про козаків, князя Володимира, Петра Сагайдачного та інших відомих історичних особистостей.

Після завершення навчання в Одесі про військову кар'єру Олександра Трепака відомо не так багато. Він почав службу в розвідці ЗСУ, був у підрозділах військової й інформаційної розвідок та радіорозвідки. У 2008 році долучився до 3-го полку спеціального призначення у місті Кропивницький (тоді – Кіровоград). Там він обійняв посаду командира загону спецназу.

Майдан та початок війни

Видання MY.UA, посилаючись на слова самого Трепака, розповідало раніше, що під час Революції Гідності тодішня злочинна влада чинила тиск на військових. Їх хотіли змусити підписати листа до Віктора Януковича з проханням "навести лад" в країні. За підсумками цього експрезидент мав би нібито вдовольнити запит військових і схвалити силовий розгін Майдану.

Проте військовослужбовці, зокрема Олександр Трепак, на такий крок не пішли. Тому цей план тодішній владі реалізувати не вдалося.

У середині лютого 2014 року групи загону Третяка почали працювати в Криму. У пізніших інтерв'ю "Редут" зазначав, що війна для нього почалася саме тоді. Але особисто для нього – 6 квітня.

На той час всі мої групи були виведені та працювали на Донбасі. 6 квітня я попрощався з синами, сказав, щоб підтримували маму. І в їхніх очах я побачив, як вони за 30 секунд подорослішали. А якщо брати по цифрах – це лютий, коли наші люди висувалися на виконання задач і хлопці отримали бойові патрони, ми проводили розрахунки. Тоді ми висувалися в сторону кордону,

– розповідав "Редут" в інтерв'ю "Армія FM".

Редут – це польове укріплення із зовнішнім ровом і бруствером, опорний пункт. Чому Олександр Трепак обрав собі саме такий позивний – невідомо.

У квітні 2014 року "Редут" разом із підлеглими вирушив на Схід. Там підрозділ взяв під контроль Донецький аеропорт та брав участь у боях в районах Бахмута та Парасковіївки. В останній бійці охороняли базу зберігання стрілецької зброї.

У Бахмуті ж бійці під командуванням Трепака охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням. У червні того ж року командир Центру Володимир Чобіток зазнав важкого поранення під час зіткнення з бойовиками, тому над евакуацією почала працювати група спеціального призначення. "Редут" та ще 8 бійців захопили блокпост терористів на в'їзді в місто та утримували його 3 години, що дозволило евакуювати Чобітка. Сам же Трепак зазнав поранення, але від евакуації відмовився.

Упродовж наступних двох діб тривали бої, адже бойовики мали намір зайти з боку Горлівки, аби захопити бронетехніку та стрілецьку зброю, проте група під керівництвом "Редута" підготувалася до "гарячого прийому" і їм вдалося заглушити ворожі міномети та пошкодити техніку терористів, серед яких – танк Т-64.

Перше поранення – вогнестріл у ногу – отримав у червні під Артемівськом (Бахмутом – 24 Канал). Друге – осколкове в руку – у жовтні в аеропорту. З ним мене евакуювали до шпиталю. Відновлюватись доведеться ще довго,

– так розповідав "Редут" в інтерв'ю після поранення.

Після цих боїв під Бахмутом Олександр Трепак був відзначений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня і військовим званням полковник.

Командир "кіборгів"

Після бою під Бахмутом Олександр Трепак пройшов нетривале лікування і вже в серпні 2014 року повернувся в стрій. Тоді він став старшим військовим начальником з оборони території міжнародного аеропорту "Донецьк" та організовував контрдиверсійну та контрзасадну роботу на околицях летовища, аби терористи не змогли захопити "дорогу життя" – нею бійцям доставляли продукти та боєприпаси.

Проте в самому аеропорті запаси продовольства були, але зовсім не було хліба. Тому воїни просили волонтерів привозити борошно, аби можна було самим його пекти. Однак у надлишку був алкоголь.

А те, що знаходилося в магазинах Duty Free, я з командним складом "відсортував", максимально видаливши звідти спиртне: якби вільний доступ до запасів елітного алкоголю залишився, то ДАП, напевно, не протримався б 242 дні. Ми перевантажили все це багатство в автомобіль, який відігнали у відоме нам місце, а "сепари" його ненавмисно розбомбили. Інші продукти з цих магазинів ми потроху підʼїдали,

– наводить спогад "Редута" портал "Битва за Україну".

Бої за Донецький аеропорт увійшли в історію сучасної України як символ нашої нескореності та спротиву і "найкращу" оцінку цьому дав саме ворог. Адже саме окупанти у своїх перехопленнях назвали українських воїнів "кіборгами" – вони скаржилися на неможливість захопити летовище у вересні 2014 року.

У пізніших інтерв'ю "Редут" пригадував, що прийнявши командування обороною аеропорту спитав, чому немає відповіді на атаки бойовиків, на що йому відповіли, що за даними розвідки є велике скупчення в районі Спартака і тому, аби не провокувати їх, на їхні атаки не відповідають. Новий командир оборони наказав відкривати вогонь у відповідь.



Донецький аеропорт після боїв / Фото "Армія FM"

28 березня в будівлю аеропорту увірвалася штурмова група бойовиків "Оплот" і захопила перший поверх. Відсіч ворогу зокрема давала штурмова група під керівництвом "Редута". Він під час бою підтримував зв'язок з бійцями виходячи на відкриті ділянки та беручи участь у боях особисто. Ворожий уламок влучив у щелепу командира. Медик на місці витягнув його, продезінфікував рану й Олександр Трепак повернувся до виконання обов'язків одразу.

У ході боїв нашим воїнам вдалося підбити 8 танків, ліквідувати 270 загарбників та ще взяти в полон чимало бойовиків.

У жовтні 2014 року Олександр Трепак відмовився залишати Донецький аеропорт у межах ротації, проте через кілька днів зазнав серйозного поранення, через яке його евакуювали.



Олександр Трепак під час боїв за ДАП / Фото Цензон.нет

Після цих боїв його нагородили Орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а в лютому 2015 – званням Героя України.

Пам'ять про полеглих бійців

Олександр Трепак у всіх інтерв'ю наголошує на тому, що він не є "суперсолдатом", але успіхів вдалося досягати завдяки суперкоманді, завдяки ідейним та сміливим людям. Проте війна, на жаль, це не лише про здобутки, але й про втрати. Про полеглих воїнів, які були й серед підлеглих "Редута".

Ховати загиблих товаришів і дивитися в очі їхнім матерям та дружинам виявилося набагато складніше, ніж навіть воювати. Через два тижні після того, як я повернувся додому з першим пораненням, загинула одна наша група під Ізварине. Ми добу сиділи на телефоні — потрібно було домовлятися про вивезення тіл з-під Луганська, шукати рефрижератор, зв’язуватися зі старшими на наших крайніх блокпостах. А потім були похорони щодня поруч із частиною. Після всього цього в бою мені було легко,

– розповідав "Редут" в інтерв'ю Цензор.нет.

Подвиги наших воїнів у Донецьку під час 242-денної оборони аеропорту екранізовані у фільмах "Аеропорт" та "Кіборги".

Після прем'єри фільму "Аеропорт" Олександр Трепак попросив вибачення за всіх загиблих під час битви та пообіцяв, що коли прийде час – відвідає рідних кожного бійця і розповість про їхні звитяги й про те, як вони загинули.

Я – ніхто без моїх хлопців. Саме солдати роблять свого командира. Вони виховували мене в аеропорту і виховують зараз – і на землі, і на небесах. Я хочу попросити вибачення у тих шістнадцяти хлопців, які загинули за час, поки я командував обороною аеропорту,

– сказав тоді командир.

"Аеропорт": дивіться фільм

Кар'єра в ССО

У березні 2016 року Олександр Трепак став командиром 3-го полку спецпризначення. Через рік отримав диплом магістра у Національному університеті оборони України імені О. Черняховського.

У 2020 році Трепак покинув лави 3-го полку спецпризначення та перейшов у командування Сил спеціальних операцій на посаду начальника штабу та заступника командувача.



Прощання з бойовим прапором / Фото 3-го полку спецпризначення

А вже 9 травня 2024 року Олександр Трепак замінив на посаді командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука. Останній на цій посаді був з листопада 2023 року.

На новій посаді Олександра Трепака чекають виклики з огляду на те, що командування змінюється вдруге за останні місяці. Однак неабияк важливий у цій роботі й досвід бригадного генерала та його вміння оцінити противника. Наприклад, в інтерв'ю до повномасштабного вторгнення він не боявся озвучити непопулярні речі про те, що противника не можна недооцінювати.

Як розвідник, забирав певні речі, які потрібно було забрати. Ці речі знаходяться в нашому музеї. Я однозначно до нашого порога ставлюся з повагою, тому, що були ситуації, коли я забирав своїх хлопців, загиблих з того боку. Я спілкувався з ворогом, бачив наскільки це різні люди. Я завжди розумів, що ворога не можна недооцінювати. В різних ситуаціях і по-різному ми зустрічалися з людьми з тієї сторони. Це були різні люди, але загалом – це озброєні люди, які воюють проти нас, але недооцінювати їх не можна. У моєму випадку і випадку моїх хлопців, ми завжди приходили, забирали своє і йшли далі,

– розповідав в інтерв'ю "Редут".

Щоправда, діяльність ССО утаємничена і багато деталей засекречені, тому станом на зараз інформації про те, в якому напрямку працював новий командувач Сил спеціальних операцій з початку повномасштабного вторгнення, поки немає.