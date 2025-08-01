Переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України 25 червня став Олександр Цивінський. Однак 30 червня уряд не зміг підтримати його призначення. Пізніше комісія повторно подала його кандидатуру. Зокрема, ймовірно, його батько може мати російське громадянство.

Олександр Цивінський розповів 24 Каналу, що не знає, чи має його батько, з яким він не спілкується приблизно 10 років, російське громадянство. За його словами, офіційні органи досі не надали ні підтвердження, ні спростування цієї інформації.

До теми Кандидат на посаду директора БЕБ Цивінський пройде поліграф

Чи є офіційна відповідь?

Переможець конкурсу на посаду директора БЕБ зазначив, що пройшов усі етапи перевірки. Була проведена спецперевірка СБУ. Ці матеріали були надані комісії. Вже наприкінці конкурсу надійшов лист про те, що є безпекові ризики щодо певних кандидатів. Зокрема, щодо Цивінського. Мовилося про те, що можливо, його батько є громадянином Росії.

Водночас відповіді на мої неодноразові запити, як до СБУ, так до Кабміну, підтвердженої інформації, чи дійсно він є громадянином Росії, я так і не отримав. Тобто є якісь відомості, які мені відомі з телеграм-каналів, 20-30-річної давнини. Мені для себе дійсно було б цікаво знати. Тому що мені необхідно заповнювати різноманітні офіційні документи. Ця інформація має значення,

– наголосив він.

Попри те, що є багато інформації в інтернеті, офіційної відповіді немає. Навпаки, у відповіді СБУ вказано, що вони не можуть надати цих відомостей. Тому наразі немає ані підтвердження, ані спростування.

У батька громадянство України?

Олександр Цивінський підкреслив, що у нього немає інших родичів, які можуть мати російське громадянство. З батьком він не спілкується протягом багатьох років, приблизно 10, тому не володіє інформацією. Однак останні 30 років його батько живе в Україні.

Будь-яких підтверджених відомостей щодо його громадянства у мене немає. Я знаю точно, що він громадянин України, оскільки він отримував і допомоги, і вчиняв різноманітні юридичні дії. Але паспорта я не бачив. Це моє глибоке переконання через те, що він вчиняє дії, які здатні вчиняти лише громадяни України,

– припустив він.

Щодо наявності іншого громадянства свого батька переможець конкурсу на посаду директора БЕБ зараз намагається отримати відповідь. Однак офіційні органи на цей момент мовчать.

За його словами, найкраще, коли процедури відбуваються прозоро та публічно. Якщо є претензії, зауваження або такий факт, про нього треба повідомити або письмово, або надати можливість ознайомитися чи публічно опублікувати.

На цей момент немає жодних проблем публікувати прізвища людей відкрито, яких підозрюють у вчиненні якогось правопорушення, показувати їхнє обличчя чи вчиняти якісь інші дії. Водночас ця історія взагалі для мене досить специфічна. Тому що я відповідаю за свої дії, за те, що я роблю, як я вчиняю. Я вважаю, що я чинив завжди гідно і правильно,

– сказав Цивінський.

Він додав, що водночас факт наявності громадянства Росії у його батька, з яким він тривалий час не спілкується, дійсно треба перевіряти. Однак якщо до нього є претензія, то він має право знати, чи це точно правда.