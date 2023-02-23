Син Януковича перевів бізнес у юрисдикцію Росії, – ЗМІ

Олександр Янукович – син експрезидента-втікача Віктора Януковича – перевів свій бізнес у юрисдикцію Росії. Це сталося взимку 2023 року.

Заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб компанія "МАКО холдинг" подала у січні 2023 року. Про це заявили росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Раніше "МАКО Холдинг", яка працювала з 2006 року, була зареєстрована у Краматорську Донецької області.

Чим займалася "МАКО Холдинг"

Будівництвом;

управлінням офісною, а також – готельною нерухомістю;

торгівлею вугіллям;

торгівлею промисловим обладнанням.

Янукович залишився без майна в Україні

Компанія Януковича-молодшого перебуває під санкціями США та ЄС.

Віктор Янукович – експрезидент-втікач – станом на 2023 рік вже не має жодного майна в Україні. У власність держави перейшли:

паркомісця;

гроші на рахунках;

понад пів тисячі культурних цінностей.

Зокрема, втікач Янукович втратив готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі та квартиру на Оболонській набережній;

Таке рішення ухвалили судді ВАКС Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. Відповідний позов подали юристи Міністерства юстиції України,

– пишуть в організації.

Реалізувати це вдалося завдяки НАБУ, а також – іншим правоохоронцям.