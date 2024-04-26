Загинув головний сержант бригади "Хартія" Олександр Ющенко

На війні, під час виконання бойового завдання, загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Олександр Ющенко.

Про це повідомила пресслужба 13-ї Бригади Національної гвардії України "Хартія". У бригаді назвали загибель сержанта непоправною втратою для всієї військової родини.

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"Олександр Михайлович зробив вагомий внесок у формування сержантського корпусу, був гідним прикладом та справедливим керівником", – ідеться у повідомленні.



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Олександр "Капа" Ющенко почав свою військову кар'єру ще у 2005 році, вивчившись на танкіста. За рік "Капа" став командиром відділення.

Повернувся до військової справи у 2014 році. У складі спецпідрозділу "Омега" брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом За мужність ІІІ ступеня.

У 2015 році був одним із засновників формування 4-тої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Рубіж.

"Це перше в історії незалежної України формування, яке було створене згідано натівських стандарті. Вона не мала аналогів серед інших військових формувань", – наголосили в пресслужбі.



Олександр Ющенко боронив Україну від росіян від початку війни, з 2014 року / Фото з соцмереж

У 2018 році став командиром відділення у 25-тій окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ. А 2022 році був мобілізований на особливий період до ССО ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ.

Розпочав службу в 13-ї бригаді оперативного призначення НГУ Хартія з квітня 2023 року.

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