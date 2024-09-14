Сестра полеглого "Да Вінчі" вступила до батальйону, яким командував її брат

Молодша сестра Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла – Олександра, долучилася до війська. Вона стала частиною батальйону, який очолював її брат.

Про це повідомила журналістка Віолетта Кіртока. Вона оприлюднила фото з Олександрою.

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Олександра Коцюбайло вступила до війська

Молодша сестра "Да Вінчі", та, яка з двійні, Олександра, підписала контракт не просто з армією. А з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата.. Тим самим батальйоном, який створив Дмитро, і командуючи яким, загинув,

– повідомила журналістка.

Сама Олександра не коментувала своє рішення, а втім, на своїх сторінках у соцмережах виставляла фото у військовій формі.

"Ну що ж, Коцюбайло знову в підрозділі", – констатувала Кіртока.

Нагадаємо, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" загинув під Бахмутом 7 березня 2023 року. Під час обстрілу "Градами" уламок поранив Дмитра і, попри швидку евакуацію, врятувати його, на жаль, не вдалося.

Важливо, що Дмитро Коцюбайло воював проти росіян з 2014 року. Тоді йому було всього 18 років. Герой кинув навчання та з Майдану пішов на фронт. "Да Вінчі" став першим військовим, який пожиттєво отримав звання Герой України.