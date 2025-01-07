Кубраков отримав посаду в Міноборони: які обов'язки виконуватиме

У Міноборони повідомили про призначення на одну з посад Олександра Кубракова. Відтепер він працюватиме радником міністра оборони України на громадських засадах.

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що призначення Олександра Кубракова на цю посаду допоможе вдосконалити системи логістики та постачання у Збройних Силах України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Чому Кубракова призначили на цю посаду

Умєров заявив, що досвід Кубракова на посадах віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим. А також може допомогти у підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню обороноздатності країни.

Призначення Олександра Кубракова може вдосконалити низку процесів у Збройних Силах України для забезпечення належного функціонування системи постачання та логістики,

– додає Умєров.

Зазначимо, що 9 травня 2024 року Кубракова звільнили з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За таке рішення проголосували 272 народних депутати.

У пояснювальній записці до проєкту йшлося, що регіональна політика, яку здійснювало міністерство, перебуває "у критичному стані".