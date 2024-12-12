Командувача ОТУ "Донецьк" звільнили, але "мішок" під Кураховим закривається, – DeepState

Аналітики DeepState оцінили ситуацію під Кураховим. Там Росія утворила "Успенівський мішок". Також, за їхніми даними, було звільнено Олександра Луценка, командувача ОТУ "Донецьк". Раніше військові скаржилися на його дії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState. Кілька днів тому, 10 грудня, DeepState закликали врятувати Покровськ від командувача ОТУ "Донецьк".

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Що відбувається під Кураховим

Росіяни оточують українські сили біля Успенівки Курахівської громади Донецької області. У "мішку" опинилися одразу декілька населених пунктів, де тримаються наші оборонці.

Останні повідомлення звідти є не дуже втішними, і обстановка дедалі більше погіршується. Варто виділити декілька ключових місць в "мішку": Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися безперестану, буквально, з усіх сторін. А також Трудове – Успенівка – Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового росіяни лізуть в Успенівку, де закривається "мішок",

– мовиться в дописі.

"Успенівський мішок" на карті фронту під Кураховим / Мапа DeepState

У самій Успенівці не раз бачили росіян. Вони активно намагаються штурмувати це село, закріплятися там для подальшого просування і, звісно, захопити його цілком. Для цього тиснуть піхотою. Сили оборони не завжди можуть зачистити будівлі від ворога.

Іще DeepState повідомили, що окупанти мають змогу здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою. Це фактично відрізає угрупування підрозділів СОУ в "мішку". Та наразі ця ділянка в сірій зоні, бо немає підтвердження, що росіяни змогли закріпитися там.

Збройні сили ведуть активну роботу по стабілізації. Можна сподіватися, що ворогові не дадуть закріпитися. Утім, проблеми є і в іншому.

Важко зрозуміти сенс утримання "Успенівського мішка", коли ворог продовжує поступово захоплювати Курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк". Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці,

– написали аналітики.

За їхніми даними, командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили. Швидше за все, його призначили в командування Сухопутних військ.

Що раніше писали про командувача ОТУ "Донецьк" і як реагувало вище командування

10 грудня у "Вовках Да Вінчі" заявили про критичну ситуацію на Покровському напрямку. Командир Сергій Філімонов написав, що вище командування ставить перед підрозділами нереалістичні задачі.

Наступного дня на Покровський напрямок поїхав Сирський. Він сказав, що через постійні атаки ворога доводиться приймати нестандартні рішення. А 12 грудня заявив: командування прораховує всі можливі варіанти подальших дій ворога та готується до них.