Молода поліцейська, яку хвилею знесло у море в Одесі, була сиротою, – ЗМІ

На вихідних в Одесі трагічно загинула 20-річна поліцейська Олександра Олещук. Дівчину хвилею знесло з пірса.

Пошуки правоохорониці тривали три доби. 5 червня у ДСНС повідомили, що знайшли тіло загиблої дівчини.

Дивіться також Побили дружину військового за українську мову: у Києві два українофоби напали на волонтерку

Була сиротою

Відомо, що 20-річна Олександра Олещук була родом з Рівного. У квітні минулого року вона завершила навчання у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Опісля дівчина обіймала посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП. Наприкінці квітня 2024 року її відрядили на курси у відомчому закладі на Кіровоградщині. На момент трагедії Олександра перебувала в Одесі на відпочинку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 20-річна лейтенантка була сиротою. Її вихованням займалася бабуся. У мережі є фото дівчини з її опікункою.

У загиблої Олександри з рідних була лише бабуся: відео соцмережі

Загибель поліцейської в Чорному морі:

2 червня близько 20:40 в Одесі морська хвиля збила поліцейську, яка стояла на пірсі, з ніг та скинула в море. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як велика хвиля спершу збиває дівчину з ніг, внаслідок чого вона вдаряється головою. Вже друга хвиля забирає її в море. Тіло загиблої виявили 5 червня неподалік від місця, де сталася трагедія. Зазначається, що Олександра була на відпочинку в Аркадії разом із друзями. Поліцейську змила хвиля, коли вона намагалася зробити фото на пірсі на згадку про Одесу.

Смерть на воді: останні випадки