Полетіли голови: звільнено керівника департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА

На Хмельниччині звільнили керівника департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олександра Завроцького після рішення ліквідувати усі МСЕК.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Відповідне рішення він ухвалив напередодні, 23 жовтня.

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Олександра Завроцького звільнили з посади

Так, вчора, 23 жовтня, Сергій Тюрін звільнив директора Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького. Він нагадав, що відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ, в Україні будуть ліквідовані усі МСЕК. Тож, за його словами, на центральному рівні прийнято кадрові рішення.

Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення,

– йдеться у повідомленні.

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