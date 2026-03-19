Сили оборони повністю заблокували окупантів на одному з ключових напрямків
- Сили оборони України тримають фронт на півдні.
- Українські військові налагоджують логістичні шляхи, використовують наземні роботизовані системи та дрони для стабільного постачання.
Українські військові активно проводять контратакувальні дії та налагоджують логістичні шляхи на фронті, попри ворожі атаки. До того ж Силам оборони вдалося заблокувати просування окупантів на Олександрівському напрямку.
Відповідну заяву під час телеетеру зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Що відомо про Олександрівський напрямок фронту?
Речник повідомив, що головне завдання полягає в тому, щоб зупинити просування противника, перехопити ініціативу та не дозволити йому проводити активні штурми.
Не даємо їм заводити ні штурмові групи, ні групи закріплення на певні території, а навпаки – відкидаємо їх,
– зазначив він.
За словами Волошина, на окремих ділянках десантно-штурмові війська проводять контратаки та поступово відкидають противника, хоча підсумкові результати ще не оголошуються.
Він підкреслив, що Сили оборони України продовжують активні бойові дії. Також речник зазначив, що військові налагоджують логістику, попри спроби російських сил перервати постачання боєприпасів і підкріплень.
До речі, відбувається й ефективне знищення російських солдатів на українській території. Упродовж доби наші воїни ліквідували ще 1 520 окупантів.
На півдні зона ураження інколи сягає понад 20 кілометрів, однак українські сили використовують різні засоби, зокрема, наземні роботизовані системи та дрони, щоб забезпечити стабільне постачання.
Як українські бійці атакують окупантів?
Сили спеціальних операцій вгатили по засекреченому російському центру "Рубікон" у Донецьку, йдеться про один з найелітніших підрозділів операторів дронів. Раніше експерти зазначали, що поява цього підрозділу зазвичай створює серйозні труднощі для українських військових.
Паралельно українські Сили оборони атакували на території Росії авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області, а також авіаремонтне підприємство в Новгородській області.
Крім того, підрозділ ГУР "Примари" знищив сучасну радіолокаційну станцію "Валдай" та інші об'єкти у Криму. Також під час операції були уражені два десантні катери проєкту "БК-16" разом з екіпажами.