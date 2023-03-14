Усі загинули, – командир воїна, якого розстріляли після "Слава Україні", про трагічний день

Командир Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні", розповів, що відбувалось у них в батальйоні в той трагічний день. За його словами, тоді загинула вся група, яка пішла на завдання.

Командир зауважив ТСН, що тоді була важка та напружена ситуація. Група разом зі снайпером Мацієвським пішла на завдання, повідомляє 24 канал.

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Що відбулось в день розстрілу Мацієвського

Командир розповів, що група з п'яти українських військових, включно з Героєм України, висунулась на завдання і вступила в бій із переважаючими силами противника в Донецькій області.

Ситуація була важка, напружена. На жаль, ми втратили зв'язок із групою, в якій був Олександр. Як виявилось потім – усі загинули в цій групі,

– розповів командир.

Він не розкрив свого обличчя, проте зазначив, що відразу забрати тіла п'ятьох військовослужбовців не вдалось. Їх повернули додому вже пізніше – під час обміну.

Експертизу ДНК робити не довелось, адже військового впізнала матір та побратими. У нього були численні кульові поранення. Також Олександра Мацієвського вдалось ідентифікувати по шрамі на брові та шевроні, який подарував командир.

Останній зауважив, що Мацієвський був людиною без досвіду, проте це компенсувалось тим, що він був відповідальним, на нього можна було покластись. Хоч і характер у військового був не простий.

Розстріл окупантами Героя України Мацієвського