Має одну з енергокомпаній України: заступнику голови Держдуми Бабакову повідомили про підозру

30 листопада 2022 , 19:36
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Джерело:

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру заступнику голови держдуми Росії. Він, як і інші поплічники Путіна, голосував за злочинні рішення Кремля.

Відповідну інформацію Державне бюро розслідувань повідомило 30 листопада. У відомстві також пригадали, що росіянин може бути причетним до діяльності групи компаній, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури в Україні. 

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У чому підозрюють Бабакова

У ході досудового розслідування, розпочатого за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, Бабакову повідомлено про підозру,
– заявили в ДБР. 

Це трапилось тому, що він голосував за закони щодо включення до складу Росії нібито як новоутворених суб'єктів федеративної республіки:

  • Запорізької області;
  • Херсонської області;
  • а також Снігурівського та Олександрівського району Миколаївської області.

"Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов'язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави", – розповіли в Держаному бюро розслідувань. 

Якщо провину за статтею обвинувачення доведуть, то Алєксандру Бабакову загрожує довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна. 

Окрім того, слідчі ДБР заявили, що:

  • досліджують ймовірну причетність Бабаков до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури на території України;
  • вивчають матеріали щодо повідомлення про підозру іншим російським депутатам, які ухвалюють рішення в Росії проти України. 

Що відомо про діяльність Бабакова в Україні

  • 11 листопада Печерський районний суд Києва арештував акції підприємств кількох обленерго, які входять в групу VS Energy. Останню контролюють росіяни: Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.
  • За даними ЗМІ, громадяни країни-агресора виводили з компаній гроші. Мовиться про відсотки акцій у "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго".
  • За даними слідства, Бабаков у 2001 – 2014 році впливав на вище політичне керівництво України та лобіював інтереси злочинної групи "Лужники". 
  • Вже у 2017 – 2022 році обленерго, які контролювала VS Energy, перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи. Це зробили за фіктивними операціями. 
  • Вже 22 листопада СБУ провела обшуки VS Energy. В Службі безпеки зазначили, що компанія займає 10% енергетичного ринку України.

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Автор: Діана Квасневська