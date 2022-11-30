Має одну з енергокомпаній України: заступнику голови Держдуми Бабакову повідомили про підозру
Джерело:Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань оголосило про підозру заступнику голови держдуми Росії. Він, як і інші поплічники Путіна, голосував за злочинні рішення Кремля.
Відповідну інформацію Державне бюро розслідувань повідомило 30 листопада. У відомстві також пригадали, що росіянин може бути причетним до діяльності групи компаній, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури в Україні.
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У чому підозрюють Бабакова
У ході досудового розслідування, розпочатого за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, Бабакову повідомлено про підозру,
– заявили в ДБР.
Це трапилось тому, що він голосував за закони щодо включення до складу Росії нібито як новоутворених суб'єктів федеративної республіки:
- Запорізької області;
- Херсонської області;
- а також Снігурівського та Олександрівського району Миколаївської області.
"Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов'язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави", – розповіли в Держаному бюро розслідувань.
Якщо провину за статтею обвинувачення доведуть, то Алєксандру Бабакову загрожує довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна.
Окрім того, слідчі ДБР заявили, що:
- досліджують ймовірну причетність Бабаков до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури на території України;
- вивчають матеріали щодо повідомлення про підозру іншим російським депутатам, які ухвалюють рішення в Росії проти України.
Що відомо про діяльність Бабакова в Україні
- 11 листопада Печерський районний суд Києва арештував акції підприємств кількох обленерго, які входять в групу VS Energy. Останню контролюють росіяни: Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.
- За даними ЗМІ, громадяни країни-агресора виводили з компаній гроші. Мовиться про відсотки акцій у "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго".
- За даними слідства, Бабаков у 2001 – 2014 році впливав на вище політичне керівництво України та лобіював інтереси злочинної групи "Лужники".
- Вже у 2017 – 2022 році обленерго, які контролювала VS Energy, перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи. Це зробили за фіктивними операціями.
- Вже 22 листопада СБУ провела обшуки VS Energy. В Службі безпеки зазначили, що компанія займає 10% енергетичного ринку України.
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