Втеча за кордон: ексголові Констутиційного Суду та його спільникам повідомили про підозру
Джерело:ДБР
Колишньому голові Констутиційного суду, а також співробітнику ДСНС та правоохоронцю повідомили про підозру. Вони причетні до незаконного переправлення громадян за кордон.
У Державному бюро розслідувань розповіли, що колишньому очільнику Конституційного Суду України, співробітнику ДПСУ та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні повідомили про підозри.
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Готували незаконні втечі з України
Слідство зібрало докази причетності трьох фігурантів справи до організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.
Зокрема, правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатись їхніми послугами.
За даними "РБК-Україна", йдеться про ексголову КСУ Олександра Тупицького, який під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну виїхав за кордон. Інші учасники справи допомогли йому організувати цю втечу.
Що відомо про Олександра Тупицького
- У грудні 2020 року Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади голови Конституційного суду України. У березні 2021 року президент скасував указ Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького та Олександра Касмініна призначили суддями КСУ.
- У грудні 2021 року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні діяння. В січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицького про підозру. Там вважають, що він давав неправдиві свідчення, підкупляв свідка. А згодом Тупицького почали підозрювати ще й у самоуправстві.
- Після початку вторгнення чиновник виїхав за кордон. За даними слідства, він перетнув кордон на пропускному пункті "Косино" у Закарпатській області. Зрештою, посадовець опинився на території Австрії.
- Його оголосили у міжнародний розшук.