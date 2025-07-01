Домагатиметься відсторонення: САП оскаржила запобіжний захід Олексію Чернишову
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід та відмову у відстороненні міністра національної єдності Олексія Чернишова.
- САП вимагає від Чернишова здати паспорти, обмежити пересування Києвом та областю, носити електронний браслет, а судове засідання призначено на 7 серпня.
- Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві, але Вищий антикорупційний суд вирішив не відстороняти його від посади.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід міністру національної єдності Олексію Чернишову. Скаргу також подали на відмову у відстороненні урядовця.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речниці САП Ольги Постолюк Українській правді.
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Прокурори подали скаргу
Речниця спеціальної антикорупційної прокуратури заявила, що запобіжний захід Чернишову оскаржили. Також САП домагатиметься його відсторонення від посади.
Прокурори САП 7 липня подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення першої інстанції, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади підозрюваного. Також минулого тижня САП оскаржила в АП ВАКС запобіжний захід фігуранту. Засідання суду щодо запобіжного заходу призначене на 7 серпня,
– сказала Ольга Постолюк.
За її словами, антикорупційна прокуратура домагатиметься, щоб до Чернишова застосували низку зобов'язань, зокрема:
- здати паспорти для виїзду з країни,
- обмежити Києвом і областю пересування урядовця,
- носити електронний браслет стеження.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не відстороняти від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві в особливо великому розмірі.