Розуміємо, скільки ракет має Росія, – Данілов припустив кількість майбутніх масованих ударів

Попри те, що Росія і так вже завдала серйозної шкоди нашій енергетичній системі, масовані удари не будуть припинятися. За різними даними, країна-агресорка має необхідну кількість ракет на ще 3 – 4 обстріли.

Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов, у випадку 3 – 4 обстрілів мовиться саме про великі, масовані удари.

Важливо Головна ціль для ракет Путіна – зовсім не трансформатори

Він зазначив, що Україна знає кількість ракет, що є у розпорядженні Кремля.

Після 24 лютого вона (кількість ракет – 24 канал) з кожним днем зменшувалася, а не збільшувалася. Очевидно, у них з цим є проблеми і тому зараз Росія по всьому світу шукає, хто б міг поставити їм додаткові ракети для нападу на нашу країну,

– розповів секретар РНБО.

Зокрема Кремль вів перемовини з Іраном, але Україна не може підтвердити, що іранські ракети вже є на території Росії. Натомість ЗСУ активно працюють над тим, аби російської зброї ставало все менше і менше.

"Цей важкий, складний період в житті нам всім просто треба пережити. Як і пережити складну зиму, яка нас з вами чекає", – підсумував Данілов.

Чому Росія витримує паузу між ракетними ударами

Додамо, що від минулої масованої атаки Росії пройшло вже понад тиждень, тож українці в очікуванні нового ракетного удару. Військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін припустив, що на таку перерву вплинуло кілька факторів: