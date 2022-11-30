"Написані у нужниках": Данілов пройшовся по божевільних заявах Медведєва

Коли Росії треба "вкинути" черговий маразм, з "божевільні" на арену випускають Дмітрія Мєдвєдєва. Він, бризкаючи слиною, видає нову порцію маячні й ховається назад у бункер.

Секретар РНБО Данілов зауважив, що його дивує, коли цитують Мєдвєдєва. Усе тому, що це – безглуздо та не має жодного сенсу.

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Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників. Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії,

– заявив Данілов.

Мєдвєдєв – амбасадор російського божевілля

Вочевидь, Мєдвєдєв ще вважає себе політиком. Однак насправді вже давно став звичайним московським божевільним. Його заяви демонструють, що на болота перестали завозити таблетки.

Нещодавно переляканий Мєдвєдєв видав маразматичну заяву, що НАТО начебто має розпуститися. Вочевидь, у Росії вже настав фінальний етап розпачу. Недолугий Кремль не знає, що робити, й хоче ниттям привернути увагу світу.

Окрім того, Мєдвєдєв закликав Альянс до "покаяння" перед усім людством й видав абсурд про "злочинну організацію".

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