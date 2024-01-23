Данілов озвучив головний ризик для України

Війна російських загарбників проти українського народу та суверенітету його держави триває. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про головний ризик для України у боротьбі за свою незалежність.

Раніше Олексій Данілов розповів, що перестороги щодо ймовірного припинення підтримки України західними партнерами навіяні російською пропагандою. Тоді він пояснив, що такі побоювання не відповідають дійсності.

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Яка найбільша загроза для України

За словами Данілова, дефіцит сміливості й рішучості – головний ризик, який на сьогодні існує й може завадити Україні досягнути поставлених цілей. Серед них – знищення путінського режиму шляхом його повної та безумовної поразки у розвʼязаній ним злочинній війні.

У цій війні переможе той, хто не буде боятися ані уявних "безмежних" російських ресурсів, ані мобілізації додаткових "мільйонів" солдат слухняного російського стада, ані головної путінської страшилки – ядерної зброї,

– наголосив посадовець.

Він зазначив, що нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії це наші головні ризики. За його словами, саме на це і розраховує "путінське кубло".

Секретар РНБО пригадав виснажливі й тривалі дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки. Він зауважив на твердженнях, які були здійснені раніше деякими посадовцями, що можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів.

Він також наголосив, що Україна й українці перші, хто подає приклад сміливості та твердості – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог.

Як зазначив Данілов, протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни.

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