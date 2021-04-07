Не таємниця, а донецька історія, – Данілов про призначення Тупицького в КСУ

Володимир Зеленський скасував указ про призначення на посаду голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Однак останній запевняє, що звільнити його може тільки наближче оточення.
Джерело:Lb.ua
Скандальний суддя переконаний, що його звільнити можуть судді, які працюють на нього ж. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.
До теми Зеленський може призначити суддів у КСУ на посаду Тупицького і Касмініна, – Данілов
Чому призначили Тупицького
Данілов підкреслив, що ситуація, яка склалась довкола звільнення Тупицького, – це юридичний театр абсурду. Також він наголосив, що президент може і призначити, і звільнити суддю Конституційного Суду.
Чому був призначений Тупицький – не таємниця. Це донецька історія,
– зауважив Данілов.
Про аудит рішень Януковича
За словами очільника РНБО, влада проводить аудит рішень, які ввів у дію Янукович. В установі перевіряють, на який термін та як саме ухвалювались рішення, а також у якому вони тепер стані.
Що спільного у Тупицького з Януковичем?Суддею КСУ Тупицького в травні 2013 року призначив президент-втікач Віктор Янукович. До того він працював звичайним суддею першої інстанції.
Тупицький віддячив Віктору Януковичу за своє призначення, проголосувавши за рішення, яке дозволило президенту-втікачу узурпувати владу.
Він наголосив, що усі органи, які мають чинні укази Віктора Януковича, повинні їх переглянути. Зокрема, це стосувалось й звільнення судді Тупицького.