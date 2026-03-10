Зник місяць тому: у горах Закарпаття знайшли мертвим викладача з Одеси Олексія Ходакова
- У горах Закарпаття знайдено тіло зниклого мандрівника Олексія Ходакова, зв'язок з яким зник майже місяць тому.
- Тіло виявив турист в урочищі Турбат, причину смерті поки не встановлено.
У горах Закарпаття загинув досвідчений мандрівник Олексій Ходаков. Чоловік вирушив у гірський маршрут майже місяць тому, після чого з ним пропав зв'язок.
8 березня до поліції звернувся турист. Він розповів, що виявив тіло чоловічої статі в лісовому масиві, в урочищі Турбат, поблизу гори Матияска Тячівського району. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.
Що відомо про загибель Олексія Ходакова?
Пізніше було встановлено, що тіло належить зниклому доценту Одеського національного технологічного університету Олексію Ходакову, який приїхав на Закарпаття з туристичною метою. Причина смерті ще невідома. Її покаже розтин.
Олексій Ходаков прибув на Закарпаття потягом 13 лютого 2026 року, а вже наступного дня вирушив у гірський маршрут з району Драгобрата.
Як пише "Перший.com.ua", востаннє сигнал його телефону зафіксували у селі Березово, що розташоване осторонь запланованого маршруту. Мандрівник виходив в інтернет увечері 17 лютого, після чого зв'язок із ним зник.
50-річний чоловік мав значний досвід походів у горах і був добре підготовлений.
Глагола спростував чутки у мережі про можливу зустріч Ходакова з ТЦК. За даними журналіста, чоловік мав офіційну відстрочку від мобілізації та не перебував у розшуку.
Інші випадки загибелі в горах
На початку лютого 2026 року в горах Болгарії знайшли шість тіл із вогнепальними пораненнями у двох місцях. Трьох чоловіків віком 45 – 51 років виявили біля перевалу Петрохан, ще трьох – на піку Околчиця. П'ятеро загиблих були лісниками, усі сповідували тибетський буддизм. Слідство перевіряє зв'язок між загиблими, а родичі вважають це професійним вбивством.
У горах Рахівського району Закарпаття, поблизу озера Бребенескул, знайшли мертвими двох чоловіків з Вінницької області (41 та 36 років). Бребенескул – найвисокогірніше озеро України і популярний туристичний маршрут Чорногірським хребтом.
У районі полонини Драгобрат Рахівського району загинув киянин 1964 року народження. Чоловік зірвався зі снігового карниза під час проходження туристичним маршрутом.