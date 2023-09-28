Був дуже світлою людиною: на фронті загинув поет Олексій Івакін
Джерело:Літературний SLAM
На жаль, війна забрала життя ще одного українського воїна. Загинув харківський поет Олексій Івакін.
Про смерть воїна стало відомо 26 вересня. Олексій був натхненником і учасником культурного середовища "Літературний SLAM".
Важливо Віддав життя за Україну: у боях під Опитним загинув 24-річний захисник з Куп'янська
Що відомо про загиблого бійця
Друзі, ви всі чули цю сумну новину. Не стало чудової людини, крутого поета, зразкового сім’янина та батька двох діточок Льоші Івакіна. Він був справжнім захисником Батьківщини та дуже світлою людиною. Ми не зустрічали жодної людини, яка б хоч щось поганого сказала про Олексія. Жодної,
– мовиться у повідомленні.
У військового залишилося двоє дітей і дружина. Зараз для родини загиблого організовують збір коштів:
- картка – 5375411209595714
Загиблий воїн і поет Олексій Івакін / фото із соцмереж
Болючі втрати України на війні
- На війні загинув захисник з Львівської області Юрій Богонос. Він поліг у бою на Півдні, неподалік Нової Токмачки. Чоловіку було всього 36 років. У нього залишилася дружина та маленька донечка.
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