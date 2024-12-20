СБУ назвала ім'я генерала, який наказав ударити по готелю з журналістами у Краматорську
СБУ заочно повідомила про підозру черговому російському командиру. Генерал віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters у серпні 2024 року.
Служба безпеки України вже зібрала доказову базу справи, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також СБУ влаштувала феєричне шоу для росіян: зведення від Світана
Що відомо про удар по готелю
Російські війська вдарили по готелю "Сапфір" в Краматорську у ніч на 25 серпня 2024 року. Дані спеціалістів-вибухотехніків підтвердили застосування балістичної ракети "Іскандер-М".
Вогневим ураженням було повністю зруйновано цивільну будівлю. Загинув співробітник Reuters, ще 5 його колег отримали поранення.
Окрім журналістів, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 5 інших цивільних осіб.
Одна з версій слідства припускала, що атака на готель могла бути цілеспрямованою.
СБУ оголосили про підозру генералу
За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генштабу збройних сил Росії.
Саме Кім віддав наказ на ракетний удар по готелю, де перебували лише цивільні. Для атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця буде знайдено і покарано,
– написали у СБУ.
Раніше 24 Канал повідомляв, що в Москві, 17 грудня 2024 року, унаслідок підриву вибухового пристрою загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кіріллов. Напередодні СБУ також повідомила ліквідованому генералу про підозру.