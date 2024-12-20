СБУ назвала ім'я генерала, який наказав ударити по готелю з журналістами у Краматорську

СБУ заочно повідомила про підозру черговому російському командиру. Генерал віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters у серпні 2024 року.

Служба безпеки України вже зібрала доказову базу справи, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про удар по готелю

Російські війська вдарили по готелю "Сапфір" в Краматорську у ніч на 25 серпня 2024 року. Дані спеціалістів-вибухотехніків підтвердили застосування балістичної ракети "Іскандер-М".

Вогневим ураженням було повністю зруйновано цивільну будівлю. Загинув співробітник Reuters, ще 5 його колег отримали поранення.

Окрім журналістів, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 5 інших цивільних осіб.

Одна з версій слідства припускала, що атака на готель могла бути цілеспрямованою.

СБУ оголосили про підозру генералу

За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генштабу збройних сил Росії.

Саме Кім віддав наказ на ракетний удар по готелю, де перебували лише цивільні. Для атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця буде знайдено і покарано,

– написали у СБУ.

Раніше 24 Канал повідомляв, що в Москві, 17 грудня 2024 року, унаслідок підриву вибухового пристрою загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кіріллов. Напередодні СБУ також повідомила ліквідованому генералу про підозру.