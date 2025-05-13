Укр Рус
24 Канал Новини України Заступник мера Лозової "зник" під час відрядження у Чехію: він не відповідає на дзвінки
13 травня, 14:36
2

Заступник мера Лозової "зник" під час відрядження у Чехію: він не відповідає на дзвінки

Дмитро Усик
Основні тези
  • Заступник мера Лозової Олексій Корпан поїхав у відрядження до Чехії на початку травня і перестав виходити на зв'язок.
  • Мер Сергій Зеленський повідомив, що Корпан виїхав для співпраці щодо медичного обладнання, але з 7 травня не відповідає на дзвінки.

Заступник мера Лозової Олексій Корпан на початку травня поїхав у відрядження до Чехії і перестав виходити на зв'язок. Очільник міста висловився стосовно цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням звернення міського голови Сергія Зеленського.

Дивіться також Відома українська акторка приголомшила, як "здала" СБУ зрадницю Байрак: "Мені не соромно за це" 

Що відомо про ймовірну втечу Корпана за кордон

Сергій Зеленський зазначив, що вже третій день ходять чутки про те, що його заступник з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Корпан втік за кордон. 

Мер повідомив, що початку травня він справді виїхав у відрядження у Чехію з питань співпраці і надання Лозовській громаді відповідного обладнання для первинної медицини. 

7 числа він перестав бути на зв'язку, вчора з′явився в інших (соціальних – 24 Канал) мережах. На дзвінки не відповідає, 
– розповів Зеленський.

Мер Лозової додав, якщо виявиться, що його заступник "зрадив нашу державу", що "не вкладається у голові", правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Він додав, що все буде у правовому полі.

До речі, у березні 2025 року за кордон втік Денис Комарницький. Його підозрюють у керівництві злочинною організацією для заволодіння землею в Києві.