Заступник мера Лозової "зник" під час відрядження у Чехію: він не відповідає на дзвінки

Заступник мера Лозової Олексій Корпан на початку травня поїхав у відрядження до Чехії і перестав виходити на зв'язок. Очільник міста висловився стосовно цього.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням звернення міського голови Сергія Зеленського.
Дивіться також Відома українська акторка приголомшила, як "здала" СБУ зрадницю Байрак: "Мені не соромно за це"
Що відомо про ймовірну втечу Корпана за кордон
Сергій Зеленський зазначив, що вже третій день ходять чутки про те, що його заступник з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Корпан втік за кордон.
Мер повідомив, що початку травня він справді виїхав у відрядження у Чехію з питань співпраці і надання Лозовській громаді відповідного обладнання для первинної медицини.
7 числа він перестав бути на зв'язку, вчора з′явився в інших (соціальних – 24 Канал) мережах. На дзвінки не відповідає,
– розповів Зеленський.
Мер Лозової додав, якщо виявиться, що його заступник "зрадив нашу державу", що "не вкладається у голові", правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Він додав, що все буде у правовому полі.
До речі, у березні 2025 року за кордон втік Денис Комарницький. Його підозрюють у керівництві злочинною організацією для заволодіння землею в Києві.