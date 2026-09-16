В Україні з'явився командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ

Володимир Зеленський призначив командувача Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Ним став бригадний генерал Олексій Коваленко.

Про це йдеться в указі президента від 15 вересня 2026 року.

Хто очолив війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ?

З 2023 року бригадний генерал Олексій Коваленко тимчасово виконував обов'язки командувача Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

Також він обіймає посаду начальника військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Зауважимо, що війська зв'язку та кібербезпеки відповідають за зв'язок, інформаційні системи, бойове управління та оповіщення у ЗСУ. Також вони беруть участь у забезпеченні кібербезпеки та захисті України від кіберзагроз.

У серпні Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який відзначається 8 серпня.

Нагадаємо, указом від 14 вересня Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Ним став Костянтин Гуменюк замість Анатолія Казмірчука.

Гуменюк – військовий хірург, полковник медичної служби. Він має досвід роботи безпосередньо на фронті.

У 2014 році служив у складі 95-ї аеромобільної бригади як старший лікар передової лікарсько-сестринської бригади.

У 2017 році Гуменюк став головним хірургом АТО, а у 2018 – 2019 роках – головним хірургом Операції Об'єднаних сил. Із 2019 року він був головним хірургом ЗСУ.

Раніше стало відомо, що бригадний генерал і Герой України Денис Прокопенко на позивний "Редіс" очолив угруповання військ "Азов".

На східному напрямку також створюють інше угруповання військ, яке очолить Герой України Андрій Білецький.

Обидва угруповання мають посилити оборону українських позицій на Донеччині.