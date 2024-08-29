Врятував українців ціною власного життя: що відомо про загиблого пілота Олексія Меся

Повітряні сили офіційно підтвердили увечері 29 серпня загибель льотчика Олексія Меся. В своєму останньому бою, 26 серпня під час масованої атаки Росії на Україну, він збив 3 крилаті ракети та 1 ударний БпЛА.

Першим про загибель пілота повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Відомо, що льотчик проходив тренування на F-16 в США.

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Що відомо про Олексія Меся

30-річний пілот, родом з Луцька, проходив військову службу за контрактом. У 2022 році його зарахували до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки та заступника командира операційної групи. Він мав звання підполковника.

Разом з військовим льотчиком Андрієм "Джусом" Пільщиковим, який загинув в авіакатастрофі 25 серпня 2023 року, Олексій Месь відвідав США, щоб закликати урядовців надати Україні літаки F-16.

Свій позивний "Мунфіш" він отримав через один з курйозних випадків, про який пілот не бажав розповідати.

За даними пресслужби 144-го винищувального крила Повітряних сил Національної гвардії США, Олексій Месь проходив навчання на винищувачах F-16 у США.

Поховання льотчика відбулося 29 серпня. Офіційних повідомлень про причини катастрофи наразі немає. Генштаб зазначив, що для з'ясування обставин аварії створена спеціальна комісія Міністерства оборони України, яка проводить роботу в районі падіння літака.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю надано військове звання "полковник" посмертно.

Що про пілота писали Західні ЗМІ

Американська телерадіокомпанія CNN, посилаючись на джерело в українському військовому відомстві, повідомила, що Олексій Месь загинув під час керування літаком F-16.

У виданні уточнили, що в ЗСУ не вважають, що інцидент стався через помилку пілота. Розслідування катастрофи триває, і до нього будуть залучені міжнародні експерти.

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського чиновника, повідомило, що винищувач був втрачений через аварію в понеділок, 26 серпня.