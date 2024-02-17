Реакція Росії на смерть Навального була приглушеною, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни прокоментували реакцію Росії на смерть Олексія Навального. На думку експертів, ця реакція була приглушеною.

Про смерть російського опозиціонера стало відомо 16 лютого. До цього він перебував у колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

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В ISW оцінили реакцію Росії на смерть Навального

Експерти зазначили, що у Федеральній службі виконання покарань Ямало-Ненецького автономного округу заявили, що Навальний помер у колонії після того, як вийшов на прогулянку та відчув себе погано.

Водночас прессекретар Владіміра Путіна – Дмітрій Пєсков наголосив, що Кремль, і особисто Путін, нічого не знає про смерть Навального. Інші високопоставлені російські чиновники висловили обурення звинуваченнями в причетності Кремля до смерті Навального та закликали дочекатися результатів розслідування смерті та результатів розтину.

Росіяни по всій країні покладали квіти та проводили незначні демонстрації біля меморіалів політичним в'язням. Але російські правоохоронні органи здебільшого запобігли розростанню демонстрацій, а прокуратура Москви застерегла від участі в нібито запланованій великій демонстрації,

– пояснили в ISW.

Аналітики також зауважили, що декілька російських ультранаціоналістичних "військкорів" повторили лінію Кремля, розкритикувавши звинувачення Заходу в причетності Росії до смерті Навального.

Зокрема, один із російських мілблогерів заявив, що смерть Навального "не має значення порівняно з поточною ситуацією в Авдіївці", а інший мілблогер стверджував, що для Росії було "серйозною помилкою ув'язнити Навального і дозволити йому померти там напередодні президентських виборів у березні 2024 року".

Крім того, так званий Російський Рух Стрєлкова (Ігоря Гіркіна) висловив побоювання, що смерть Навального може не залишити нікого, хто б очолив внутрішній рух опору, якщо Росія почне війну безпосередньо проти західних держав. Дружина Гіркіна Мірослава Регінська висловила занепокоєння за самого Гіркіна, але стверджувала, що з його здоров'ям все гаразд.

Олексій Навальний помер у колонії