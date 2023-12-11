Навальний зник з виправної колонії: перед цим йому стало зле
Олексій Навальний зник із колонії, де відбував покарання. Його місцеперебування наразі невідоме.
Олексій Навальний, так званий російський опозиціонер, "більше не числиться" у виправній колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області Росії. Водночас невідомо, де він перебуває, повідомила його прессекретарка.
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З ним не могли вийти на зв'язок майже тиждень
Відомо, що у колонії особливого режиму ІЧ-7 Володимирської області Навального також немає.
Раніше повідомляли, що із Олексієм Навальним не можуть вийти на зв'язок вже 6 днів.
В понеділок, 11 грудня, мало відбутися засідання суду. Навального на нього не вивели навіть по відеозв'язку.
Напередодні у так званого опозиціонера були проблеми зі здоров'ям. Після цього від нього не отримували жодних звісток.
Інші ж джерела пишуть, що з Навальним все добре і він чудово себе почуває. Також анонімні російські джерела стверджують, що він чудово почувається та й надалі перебуває у Володимирській області.
Також зазначають, що його внесли у реєстр причетних до тероризму та екстремізму.
Навального засудили до 19 років позбавлення волі
- Російські ЗМІ повідомляють, що опозиціонера Олексія Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Йому інкримінували статтю за "екстремізм". Це на рік менше за максимально можливе покарання за цією статтею.
- Навальному висунули звинувачення за шістьома статтями. Після вбивства Владлена Татарського в справу опозиціонера додали статтю щодо виправдання тероризму. Однак цього разу її не розглядали.
- Навальний перебуває під арештом з січня 2021 року. Його затримали одразу після прибуття з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".