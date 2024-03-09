Навальний міг стати частиною великого обміну: у ньому брав безпосередню участь Абрамович, – CNN

Російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого, могли відпустити у межах великого обміну між різними країнами. У цьому процесі брав безпосередню участь олігарх-росіянин Роман Абрамович.

Журналісти CNN зазначили, що для цього олігарх прилетів особисто у Москву. За даними кількох джерел, колишній держсекретар США Хілларі Клінтон також доклала зусиль, щоб звільнити Навального з колонії.

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Абрамович брав участь у процесі можливого обміну Навального

Автори матеріалу, посилаючись на джерела, близькі до процесу, зазначили, що Роман Абрамович, який перебуває під санкціями на Заході та проводить більшу частину свого часу в Об'єднаних Арабських Еміратах, зустрівся з офіційним представником США, коли набули ідеї складного обміну за участю семи осіб.

Одне джерело, знайоме з пересуваннями Абрамовича, повідомило, що він їздив до Москви, щоб зустрітися з офіційними особами в Кремлі. Наразі журналісти не змогли належно підтвердити, коли Абрамович приїхав до Москви, а також факт, що він зустрічався з президентом Росії Владіміром Путіним за кілька годин до смерті російського опозиціонера.

Ключовий помічник Навального Марія Пєвчіх заявила, що Абрамович брав участь у розробленні угоди та доставив пропозицію про обмін Навального до Кремля. Вона додала, що він діє як "неформальний учасник переговорів у спілкуванні з американськими та європейськими офіційними особами".

Джерело, знайоме з причетністю Абрамовича, повідомило, що він був "вражений", дізнавшись, що Навальний помер, навіть коли він продовжував обмін.

Згодом прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков ухилився від питань про причетність Абрамовича. На запитання, чи знає він, чи обговорював Абрамович з Путіним обмін полоненими, він сказав, що, мовляв, "це питання не до нас".

Крім того, один із західних дипломатів сказав журналістам CNN, що за шкалою від 1 до 10 перспективи обміну Навального "досягнули семи – восьми".

Навального мали обміняти з іншими засудженими у Росії

Автори матеріалу наголосили, що ще влітку 2022 року на фестивалі Aspen Ideas у Колорадо до Гілларі Клінтон звернувся Христо Грозев, який кілька років працював із командою Навального.

Грозєв сказав CNN, що Клінтон погодилася звернутися до офіційних осіб в адміністрації Байдена з ідеєю обміняти Навального на росіянина, пов'язаного зі службою безпеки, ФСБ, якого засудили за вбивство в Берліні. Також обговорювалося ім'я російського торговця зброєю Віктора Бута.

Радник Навального Марія Пєвчіх також сказала, що росіянин, засуджений за вбивство чеченського дисидента в Берліні у 2019 році, був включений в запропоновану угоду. Вона також повідомила, що Путіну запропонували обміняти кілера і співробітника ФСБ Вадіма Красикова, який відбуває покарання за вбивство в Берліні, на двох американських громадян і Олексія Навального.

Остаточні межі запропонованої угоди незрозумілі, але особа, близька до команди Навального, сказала, що розширена пропозиція включала можливе звільнення як американського репортера Евана Гершковича, так і іншого американця, ув'язненого в Росії, Пола Велана, крім Навального.

Іншим росіянином, якого могли включити в обмін, є Сєргєй Черкасов, російський шпигун, якого Міністерство юстиції США звинуватило в шахрайстві та інших злочинах, і який утримується в Бразилії. Бразильська влада відхилила запити Росії та США про екстрадицію.

Зрештою журналісти наголосили, що Абрамович, як стверджують численні джерела, не зневірився. Але коли саме і як він передав неофіційну пропозицію Кремля чи самому президенту Путіну, досі не підтверджено.