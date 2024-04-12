Де зараз Резніков: ексміністр оборони отримав нове призначення

Ексміністр оборони Олексій Резніков отримав посаду директора Безпекових та оборонних програм в Українському інституті майбутнього (Ukrainian Institute for the Future).

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі. Він також поділився спільним фото з Резніковим. У кадрі також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм — Анатолій Амелін.

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Зустрічайте: новий директор "Безпекових і оборонних програм" Ukrainian Institute for the Future.

Зараз це найбільш актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!

– написав він.

Відставка Резнікова: як це було

5 вересня 2023 року Верховна Рада проголосувала за відставку Резнікова, що напередодні подав заяву спікерові парламенту Руслану Стефанчуку.

Замість Олексія Резнікова новим міністром став Рустем Умєров. Останній пообіцяв максимально цифровізувати процеси у відомстві, впровадити єдиний реєстр призовників.

У жовтні 2023 року ЗМІ писали, що Олексія Резнікова після відставки з посади міністра оборони можуть призначити послом у Великій Британії. Проте сам ексміністр в інтерв'ю говорив, що не в курсі цього.

Згодом повідомлялось, що з січня 2024 року Резніков повертається до заняття адвокатською діяльністю. У Національній асоціації адвокатів України повідомили, що Олексію Резнікову поновили право на заняття адвокатською діяльністю з 16 січня на підставі його заяви.

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